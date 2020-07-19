Süper Lig'de şampiyon belli oldu
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.
Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 4-3 yenilmesinin ardından Kayserispor maçı bitmeden İstanbul temsilcisi tarihinde ilk kez şampiyonu oldu.
Süper Lig'in 6. şampiyonu
Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor mutlu sona ulaşmıştı.