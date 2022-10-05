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Spor Süper Lig'de Pirlo için işler iyi gitmiyor
Spor

Süper Lig'de Pirlo için işler iyi gitmiyor

İtalyan basını, Süper Lig'de 7 maçta sadece 6 puan toplayabilen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili haber yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 09:18:00 -
Süper Lig'de Pirlo için işler iyi gitmiyor

Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezona umut dolu başlayan Fatih Karagümrük'te işler iyi gitmiyor. Kırmızı-siyahlı ekibin 7 maçtaki performansı, İtalyan basınında yorumlandı.

Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Galatasaray'ın 17 puanla zirvede yer almaları sürpriz olarak değerlendirilirken, sezon başındaki en büyük hayal kırıklığının Pirlo'nun Fatih Karagümrük'ü olduğu belirtildi.

POZİSYONU RİSK ALTINDA

İstanbul ekibinin, İtalyan teknik adam yönetiminde 7 maçta sadece MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği ve 6 puan topladığı vurgulanırken, Pirlo'nun pozisyonunun risk altında olduğu öne sürüldü. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bir haftayı BAY olarak geçen ve 7 maçta 6 puan alan Fatih Karagümrük, 14. sırada yer alıyor.

 

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