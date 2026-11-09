Süper Lig'de milli araya kim lider girdi, gol krallığı kimde?

Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban var. 11 haftalık bölümü 10 golle tamamlayan Orban'ı, 9'ar golle Dusan Vlahovic, Mohamed Salah ve Victor Osimhen takip etti.

Ligde 11 haftalık periyodun tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Galatasaray 28 puanla lider, Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray 5 maçlık seriyle zirvede

Sarı-kırmızılılar milli araya 5 maçlık galibiyet serisiyle girdi. Üst üste aldığı galibiyetlerle zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu.

Trabzonspor Thomas Reis'le son 6 maçını kazandı

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde oynadığı son 6 maçın tamamını kazandı. Kalesinde gördüğü 8 golle ligin en az gol yiyen takımı da Trabzonspor oldu.

Amed üçüncü, Beşiktaş dördüncü sırada

Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş 22 puanla dördüncü, Kasımpaşa 20 puanla beşinci, Fenerbahçe ise 19 puanla altıncı basamakta bulunuyor.

Rakip fileleri 29 kez havalandıran Fenerbahçe, ligin en golcü takımı oldu; sarı-lacivertliler topladığı 19 puanla zirve yarışında geride kaldı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından göreve gelen Emre Belözoğlu, takımının başındaki ilk maçına 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle başladı.

Eyüpspor son 8 maçını kaybetti

Alt sıralarda Gaziantep FK 8 puanla 16., Samsunspor 7 puanla 17. sırada yer aldı. Ligde oynadığı son 8 maçın tamamını kaybeden Eyüpspor, 3 puanla son sıraya geriledi.

Gol krallığı yarışında Eldor Shomurodov 8 golle yer alırken Adrian Benedyczak, Juan ve Vedat Muriqi 7'şer golle üst sıralardaki isimler oldu.