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Süper Lig'de Mesut Özil bombası

Süper Lig'de zorlu süreçlerden geçen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Mesut Özil'i transfer etmeye hazırlandığı iddia edildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:11
Süper Lig'de Mesut Özil bombası

Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli’yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği ifade edildi.

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Akşamspor'un haberine göre sezon sonunda Arsenal'den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar ‘Yeni takımı İnter' diye yazsa daMesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.

Topçuların' tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut'un önümüzdeki sezon ‘Çubukluyu' giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli'yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:11
  1. Arsenal
  2. Fenerbahçe
  3. İtalya
  4. FIFA

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