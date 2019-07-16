Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! İşte yeni adresi...
Süper Lig'de sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın, Medipol Başakşehir'e katılacağı öğrenildi.16 Temmuz 2019 Salı 11:13
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu.
Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.
33 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkmıştı. Mehmet Topal bu maçlarda 24 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.
YORUM YAZ