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Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! İşte yeni adresi...

Süper Lig'de sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'ın, Medipol Başakşehir'e katılacağı öğrenildi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:13
Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu.

Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.

33 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkmıştı. Mehmet Topal bu maçlarda 24 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. Süper Lig
  2. Fenerbahçe
  3. Medipol Başakşehir
  4. Mehmet Topal
  5. Okan Buruk
  6. Transfer dönemi
  7. flaş transfer
  8. futbol

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