Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurt içi ve yurt dışından birçok takımın transfer gündemine giren Mehmet Topal, Başakşehir yolcusu.

Tecrübeli yıldızın Turuncu- Lacivertli kulüpten resmi teklif aldığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk'un Mehmet Topal'ı çok istediği de ifade ediliyor.

33 yaşındaki futbolcu 2012-2013 sezonunda bu yana forma giydiği Fenerbahçe'de 298 maça çıkmıştı. Mehmet Topal bu maçlarda 24 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi.