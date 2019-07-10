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Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! Herkes onu istiyor

Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren Mehmet Topal'a, Süper Lig ekiplerinden ve yurt dışından çok sayıda transfer teklifi geliyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:10
Süper Lig'de Mehmet Topal fırtınası! Herkes onu istiyor

Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.

Mehmet Topal için Süper Lig ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi. Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin İspanya LaLiga ve İngiltere Premier Lig'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeden hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca aldığı birçok teklifi reddeden 33 yaşındaki futbolcu, gelen çok sayıda teklif karşısında karar vermekte zorlanıyor. Mehmet Topal'ın kafasında net olan durum ise yoluna Avrupa'da devam etmek. Yapılan çok sayıda görüşmenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

Süper Lig'den de teklif yağıyor

Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'in de dahil olduğu birçok Süper Lig kulübü de Mehmet Topal ile temas kurdu.

Yurt dışında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde ise tecrübeli futbolcunun bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:10
  1. Mehmet Topal
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig ekipleri
  4. Transfer teklifi
  5. Süper Lig
  6. La Liga
  7. Premier lig

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