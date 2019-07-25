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Süper Lig'de Mehmet Topal bombası! Transfer birkaç güne açıklanabilir

Transferde sessiz günler geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Milli futbolcu Mehmet Topal'ı renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Yıllık ücret konusundaki pürüzler giderilirse transfer resmen açıklanacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
Süper Lig'de Mehmet Topal bombası! Transfer birkaç güne açıklanabilir

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı kulübün 1+1 yıllık teklifini kabul etti.

Gary Medel'in ayrılık ihtimaline karşı ilk olarak Krasnodar'la sözleşmesi sona eren Charles Kabore'yi gündemine alan Kara Kartal, oyuncunun Dinamo Moskova'ya imza atmasından sonra Mehmet Topal'ın menajerinden randevu istedi.

Tek sorun yıllık ücret

İlk olarak futbolcunun Avrupa'da oynama istediğinden dolayı Almanya ve İspanya'da bazı takımlarla temasa geçildi. Ancak Mehmet Topal, Beşiktaş'ın teklifini daha cazip bularak Avrupa hayalinden vazgeçti. 1+1 yıllık sözleşme konusunda sıkıntı olmadığı 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 1,5 milyon Euro civarında bir rakam teklif edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de 2 milyon 250 bin Euro garanti maaş ve 10 bin Euro maç başı ücret alan Mehmet Topal, siyah-beyazlıların 1,5 milyon Euro'luk teklifini az buldu. Oyuncunun menajerinin pazarlıkları devam ettirdiği ve tarafların orta yolu bulmaya çok yaklaştığı öne sürüldü.

Abdullah Avcı çok istiyor

Abdullah Avcı'nın hem ön libero hem de stoperde güçlü bir alternatif olacağından Mehmet Topal'ın transferini çok istediği ve futbolcuyu bizzat arayarak Beşiktaş'a gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
  1. Süper Lig
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Mehmet Topal
  5. Transfer dönemi

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