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Spor Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Spor

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti ve Başkent ekibi küme düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 22:52:00 - 2021-05-15 22:55:56
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Trabzonspor, ligde kalma umutlarını son maça taşıyan Gençlerbirliği'ni ağırladı. Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken, Gençlerbirliği bu sonuçla lige veda eden dördüncü ve son ekip oldu.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 42. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo mavililer maçı her iki devrede de bulduğu birer golle 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekuban ve 87'de Afobe kaydetti. Gençlerbirliği'nin 52'de Ayite ile bulduğu gol puan almak için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 71'e çıkardı ve ligi 4. sırada tamamladı. 38 puanda kalan konuk Gençlerbirliği ise TFF 1. Lig'e düşen dördüncü takım oldu.

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