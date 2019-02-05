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Süper Lig'de kaleler şaştı

- Sezonun ikinci yarısında geride kalan üç haftada da ters vuruşla fileler havalandı- Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve Trabzonsporlu Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı - İkinci devrenin bir diğer şanssız ismi Antalyasporlu Salih Dursun olurken, ligde bu sezon futbolcular şu ana kadar 14 kez topu kendi ağlarıyla buluşturdu- MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor, ters vuruşlardan kalesinde iki gol gördü

05 Şubat 2019 Salı 11:10
Süper Lig'de kaleler şaştı


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk üç haftasında da ters vuruşla gol atıldı.

Sezonun ikinci yarısında henüz 3 hafta geride kalmasına rağmen kaleler 3 kez şaştı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan Caleb Ekuban ve Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Orta sahada görev yapan Dorukhan ve Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.


- Ekuban'dan iki dakikada iki gol


Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.

48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanından üç puanla döndü.


- Maçtaki iki gol de Dorukhan'dan


Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, 19. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptıkları karşılaşmada önce üzüldü, sonra sevindi.

İlginç pozisyonda Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikada gelen bu golle İstanbul'da 1-0 öne geçti.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelerle buluşturdu.

Karşılaşma, Dorukhan'ın golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş evinde iki puan bıraktı.


- Şanssızlık Salih Dursun ile devam etti


Süper Lig'de dün tamamlanan 20. haftanın talihsiz ismi ise Antalyasporlu Salih Dursun oldu.

Antalyaspor-Beşiktaş maçında, savunma oyuncusu Salih, siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydetti.

Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın içeriye çevirdiği topu Salih, kendi kalesine gönderdi. Bu golle durumu 4-1 yapan Beşiktaş, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.


- Ters vuruşla 14 gol atıldı


Dorukhan, Ekuban ve Salih Dursun'un golleriyle bu sezon kendi kalesine atılan gol sayısı 14 oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor'da oynarken), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşamıştı.

Sezonun 20 haftalık bölümünde MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor, ters vuruşlardan kalesinde iki gol gördü.


- Aynı maçta kaleler iki kez şaştı


Sezonun 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında ters vuruşla skor iki kez değişti.

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada siyah-beyazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, kendi kalelerine gol atarak taraftarlarını üzdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şu ana kadar kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

FutbolcuTakımıMaçSkor
Bakary KoneMKE AnkaragücüMKE Ankaragücü-Galatasaray1-3
Sadık ÇiftpınarEvkur Yeni MalatyasporGöztepe-Evkur Yeni Malatyaspor1-3
Martin SkrtelFenerbahçeFenerbahçe-Kayserispor2-3
Enzo RocoBeşiktaşBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
Matic FinkÇaykur RizesporBeşiktaş-Çaykur Rizespor4-1
Ricardo FatyMKE AnkaragücüAtiker Konyaspor-MKE Ankaragücü2-0
Uğur DemirokAtiker KonyasporGalatasaray-Atiker Konyaspor1-1
DiegoAntalyasporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor1-0
Aurielien ChedjouBursasporBursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor2-1
Özgür ÇekKasımpaşaFenerbahçe-Kasımpaşa2-2
Ogenyi Onazi Trabzonspor Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
Caleb Ekuban TrabzonsporTrabzonspor-Medipol Başakşehir 2-4
Dorukhan Toköz Beşiktaş Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1
Salih Dursun Antalyaspor Antalyaspor-Beşiktaş 2-6

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:10
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