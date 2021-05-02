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Spor Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?
Spor

Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?

Süper Lig'den düşen takımlar güncel | Süper Lig'de 39. hafta heyecanı yaşanırken futbolseverler, bu sezon kaç takımın lige veda edeceğini araştırmaya başladı. Peki, bu sene kaç takım küme düşecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 21:49:00 -
Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu sonunda Süper Lig'de hiçbir takım küme düşmedi. TFF 1. Lig'den gelen ekiplerle birlikte 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 21 takım mücadele ediyor. Sezon sonuna yaklaşırken pek çok kişi bu sene kaç takımın lige veda edeceğini merak ediyor.

Süper Lig'de kaç takım düşecek? Bu sezon kaç takım küme düşüyor?

Ligin 39. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Denizlispor, TFF 1.Lig'e düştü. Bitime 3 hafta küme düşen Denizlispor'un ardından kaç takımın bir alt lige geçeceği merak ediliyor. Ligde 21 takım mücadele ediyor ve sezon sonunda 4 takım küme düşecek. 2021-2021 sezonu 20 takımla oynanacak.

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