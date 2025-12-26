  • İSTANBUL
Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

Süper Lig'de ilk yarının gol istatistikleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünde toplam 398 gol kaydedilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe 39'ar golle en çok gol atan takımlar oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, gol istatistikleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan istatistiklere göre, Süper Lig'in ilk yarısında toplam 398 gol kaydedildi. Bu gollerin 286'sı ayakla, 70'i kafayla, 31'i penaltıdan, 11'i ise kendi kalesine atıldı. Hafta bazında en çok gol 29'ar golle 9, 13 ve 17. haftalarda atıldı. En az gol ise 14 golle ligin 2. haftasında kaydedildi.

En çok golü Galatasaray ve Fenerbahçe attı

Ligin ilk yarısında en çok golü 39 golle Galatasaray ve Fenerbahçe atarken, Trabzonspor 33, Beşiktaş da 30 gol buldu. Kalesinde en çok gol gören takım, 33 golle Kayserispor oldu. Kayseri ekibini, 32 golle Fatih Karagümrük, 31 ile de Antalyaspor izledi. En az gol yiyen takım da 9 golle Göztepe oldu. Ayakla en çok skor yapmada 33 kez ile Galatasaray zirvede yer aldı. Kafayla 9 gol kaydeden Trabzonspor, penaltıdan da 5 gol atarak bu alanlarda birinciliği elde etti. Göztepe, Antalyaspor ve Kayserispor'un ise penaltıdan golü bulunmuyor. Kendi kalesine en çok golü de 4 golle Fatih Karagümrük attı.

 

Eldor Shomurodov 12 golle gol krallığında zirvede yer aldı

Süper Lig'in ilk yarısında gol krallığının zirvesinde yer alan futbolcu 12 golle Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov oldu. Özbek oyuncuyu 11 kez ağları sarsan Trabzonspor'dan Paul Onuachu, 9'ar kez ile de Fenerbahçe'den Anderson Talisca ve Galatasaray'dan Mauro Icardi takip etti.

En çok gol uzatma dakikalarında geldi

Ligin ilk devresinde dakika bazında en çok gol 90+ dakikalarda geldi. Kulüpler 90+ dakikalarda 33 kez ağları buldu. Dakika bazında 45+ dakikalarda 18 gol atılırken, 22. dakikada da 10 gol kaydedildi.

