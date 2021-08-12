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Spor

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Yarın Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak olan yeni sezon maçlarının ilk hafta hakemleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 12:22:00 -
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezon ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte Süper Lig'de ilk hafta hakemleri

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Konyaspor: Fırat Aydınus

Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

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