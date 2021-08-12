Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Yarın Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak olan yeni sezon maçlarının ilk hafta hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de yeni sezon ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte Süper Lig'de ilk hafta hakemleri
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor - Konyaspor: Fırat Aydınus
Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar