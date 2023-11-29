Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: Bahattin Şimşek