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Spor

Süper Lig’de günün maçları | Süper Lig 32. hafta 33. hafta maçları

Süper Lig 32. Hafta maçları | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 32. Hafta maçları 11, 12 ve 13 Temmuz’da oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler 32. Haftanın son maçlarının araştırmaya başladı. İşte, Süper Lig’de bu haftanın maçları.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:29:00 -
Süper Lig’de günün maçları | Süper Lig 32. hafta 33. hafta maçları

Koronavirüs salgını spor camiasını da etkiledi. Mart ayında spor müsabakaları durduruldu. Basketbol, voleybol ve hentbol ligleri şampiyon ilan edilmeden tescil edildi. Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig şampiyonlar belirlenerek tescil edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig ise 12 Haziran’da başladı. Lig maratonunun tamamlanması için futbol takımları yoğun bir tempoda karşılaşmalara çıkıyor. İşte, 13 Temmuz Pazartesi günü maç takvimi.

Süper Lig’de günün maçları

Süper Lig 33. hafta

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