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Spor Süper Lig'de Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Süper Lig'de Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe, Cumartesi günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:32:00 -
Süper Lig'de Galatasaray'a Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından pas ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Marcel Tisserand, antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın devam edecek.

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