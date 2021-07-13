Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbilerin oynanacağı haftalar
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçı ligin 4.haftasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstur çekimi gerçekleştiriliyor. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başladı.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig'de kaç takım olacak?
Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.
Ligin ilk haftasında Adana Demirspor-Fenerbahçe, Giresunspor-Galatasaray, Beşiktaş Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.
Birinci hafta
Giresunspor - Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Hatayspor - Kasımpaşa
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Karagümrük - Gaziantep FK
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - İH Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor
Sezonun ilk derbisi Trabzonspor - Galatasaray!
2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.
İşte Süper Lig'de derbi tarihleri:
4. hafta | Trabzonspor - Galatasaray
9. hafta | Trabzonspor -Fenerbahçe
10. hafta | Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta | Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta | Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş