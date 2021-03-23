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Spor Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi
Spor

Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da ikinci Fuat Çapa dönemi sona erdi. Milli takım arasında teknik direktör arayışlarına başlayan Kasımpaşa'nın adayları Fatih Tekke, Elvir Baljic ve Fevzi Layiç oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:39:00 -
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi

İstanbulspor'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi.

Diğer yandan son olarak Bosna Hersek'te görev yapan Elvir Baljic ve Pendikspor sportif direktörü Fevzi Layiç, Kasımpaşa'nın bir diğer teknik direktör adayları oldu.

Kasımpaşa yönetiminin milli arada takımı bu 3 isimden birine emanet etmesi bekleniyor.

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