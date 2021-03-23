Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi

İstanbulspor'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Tekke, Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi.

Diğer yandan son olarak Bosna Hersek'te görev yapan Elvir Baljic ve Pendikspor sportif direktörü Fevzi Layiç, Kasımpaşa'nın bir diğer teknik direktör adayları oldu.

Kasımpaşa yönetiminin milli arada takımı bu 3 isimden birine emanet etmesi bekleniyor.