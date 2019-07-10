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Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllık 19.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllık 19.5 milyon TL’lik kazancıyla Türkiye’nin en çok kazanan teknik adamı olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig’de ise bu alanda zirvede 18 milyon TL ile Fatih Terim var.


Süper Lig’de 2019-2020 sezonu öncesi takımlar transfer çalışmalarını Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde titizlikle sürdürmeye devam ederken, takımların başında yer alan teknik adamların maaşları da dikkat çekiyor. Türkiye’de en fazla kazanan çalıştırıcı, senede 19.5milyon TL alan Şenol Güneş. Güneş, geçtiğimiz sezonun bitmesine az bir süre kala ay-yıldızlıların başına geçmiş ve lig bitimine kadar hem Beşiktaş’ın hem de Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü yapmış, ligin sona ermesiyle de siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrılmıştı.



Süper Lig’de zirvede Fatih Terim var


Spor Toto Süper Lig’de mevcut durumda en çok kazanan teknik direktör ise Galatasaray ile geride kalan sezonda şampiyonluk yaşan Fatih Terim. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takım ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Terim, yıllık 18 milyon TL elde edecek. Deneyimli antrenörü 12 milyon TL ile Medipol Başakşehir’den ayrılarak 3 yıllığına Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı takip ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da yıllık kazancı yaklaşık 10 milyon TL.



Dört büyüklerde en az Karaman alıyor


Süper Lig’in dört büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u çalıştıran teknik direktörler içinde en az maaşı alan bordo-mavililerin başında bulunan Ünal Karaman. Trabzonspor ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Karaman, yıllık 4.5 milyon TL alacak .

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:04
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