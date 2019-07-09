Süper Lig'de Emre Mor bombası! İstanbul'a geldi
İspanyol ekibi Celta Vigo'da beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.09 Temmuz 2019 Salı 17:18
Geçtiğimiz sezon forma giydiği Celta Vigo'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Haber Global'in geçtiği habere göre; Emre Mor, dün İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi.
21 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.
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