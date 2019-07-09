Süper Lig'de Emre Mor bombası! İstanbul'a geldi İspanyol ekibi Celta Vigo'da beklentilerin uzağında kalan Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği Celta Vigo'da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, İstanbul'a geldi. Haber Global'in geçtiği habere göre; Emre Mor, dün İstanbul'a geldi ve Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdi. 21 yaşındaki futbolcu Borussia Dortmund'dan 13 milyon euro bedelle İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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