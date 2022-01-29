Süper Lig'de Diego Costa sürprizi!

Samuel Eto'o ve Lukas Podolski gibi dünyaca ünlü futbolculara forma giydiren Antalyaspor, bonservisi elinde olan Diego Costa ile görüşmelere başladı. Beşiktaş geçen sezon Brezilya asıllı İspanyol golcüyü renklerine bağlamak için büyük çaba sarf etmiş ancak deneyimli oyuncu Atletico Mineiro'ya imza atmıştı.

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor, Samuel Eto'o ve Lukas Podolski'nin ardından ses getirecek bir golcüyü daha kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Gol sorununu aşmayı planlayan kırmızı-beyazlılar, ilk olarak Bafetimbi Gomis'in kapısını çalarken, bir yandan da Diego Costa ile temas kurduğu öğrenildi. Brezilya takımı Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği iddia edildi.

Rafy Ahmed sponsor olacak

Antalyaspor Yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

Kariyerinde 186 gol attı

Kariyerinde Celta Vigo, Albacete, Atletico Madrid, Chelsea gibi takımların formasını giyen Diego Costa, 24 kez İspanya Milli Takım formasını giyerek 10 gole imzasını koydu. Bütün kariyerinde 495 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 186 gole imza koyarken, İngiltere ve İspanya'da lig şampiyonlukları yaşadı.