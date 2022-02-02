Süper Lig'de Diego Costa bombası

Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan İspanyol golcü Diego Costa'ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.



Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gözünü dünyaca ünlü yıldız Diego Costa'ya diktiği ileri sürüldü.

İtalyan Calciomercato'nun muhabiri Matteo Moretto, yıldız golcünün Antalyaspor'dan gelen teklifi reddettiğini belirtirken Fenerbahçe'nin de Diego Costa'ya teklif yaptığını belirtti.

Moretto tweetinde, "Diego Costa, son saatlerde Türkiye'den birçok teklif aldı. Antalyaspor'un teklifine HAYIR diyen forvet, şu sıralar en ilginç görünen Fenerbahçe'nin durumunu çok iyi analiz ediyor. Bakalım bir anlaşmaya varacaklar mı?" ifadelerini kullandı.

19 maçta 5 gol

Costa, Atletico Mineiro ile çıktığı 19 maçta, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Diego Costa'nın adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.