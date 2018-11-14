Süper Lig'de dev takas! Başrollerde Fenerbahçe ve Beşiktaş var
Süper Lig'de isteği sonuçları alamayan Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'ın takas olacağı iddia edilirken, tarafların bu takasa sıcak baktığı belirtildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
Türk futboluna damga vuracak takas iddiası! Başrolde, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş var.
AMK gazetesinin haberinde ise Kanarya'nın kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan'ın, eski hocası Şenol Güneş'le çalışmak istediği belirtildi.
Bunu fırsata çevirmek isteyen Kartal, yolların ayrılacağı Tolgay Arslan'ı ezeli rakibine önerecek. Haberde Fenerbaheçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Tolgay'ı beğendiği ve Ozan Tufan'ın bu takasa dünden razı olduğu detayı yer alıyor.
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