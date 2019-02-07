Süper Lig'de dev maçın hakemi açıklandı! Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Ayrıntılar geliyor...

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