Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti
Süper Lig'de kalmayı başaran Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal istifa kararı aldı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Süper Lig'de kalmayı başaran Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal istifa kararı aldı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa ettiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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