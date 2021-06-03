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Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti
Spor Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti
Spor

Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti

Süper Lig'de kalmayı başaran Çaykur Rizespor'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:31:00 -
Süper Lig'de deprem! Başkan istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, istifa ettiğini açıkladı. 

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