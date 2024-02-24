Süper Lig'de çılgın döndü! Beklenmedik gelişme: o takımdan müthiş geri dönüş herkesi şaşırttı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 2-0 geriye düşen Kayserispor sahasında Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2 Kayserispor kazandı. Karşılaşmada Kayserispor'un galibiyet gollerini; 53'te Nazon, 62'de Jeanvier ve 90+3'te Mane attı. Konuk Ankaragücü'nün sayılarını ise 45'te Bassong, 45+4'te de Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Kayserispor üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 35'e çıkardı. Ankaragücü 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde İstanbulspor ile 3 puan maçına çıkacak.
Mondihome Kayserispor: 3 - MKE Ankaragücü: 2
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Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman (Dk. 46 Kolovetsios), Jeanvier, Carole (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek (Dk. 46 Mane), Bourabia, Cardoso (Dk. 87 Shukurov), Morte, Nazon (Dk. 80 Bahoken)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Tolga Ciğerci, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis (Dk. 66 Cephas), Efkan Bekiroğlu (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Moreira, Bassogog (Dk. 66 Morutan), Sowe (Dk. 87 Bajic)
Goller: Dk. 45 Bassogog, Dk. 45+4 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 53 Nazon, Dk. 62 Jeanvier, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Arif Kocaman, Dk. 33 Morte, Dk. 45+6 Ramazan Civelek, Dk. 90+3 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 30 Sowe, 45+6 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 65 Radakovic (MKE Ankaragücü)