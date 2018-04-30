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Süper Lig'de "Burak Yılmaz" depremi

Konuk olduğu Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:27
Süper Lig'de "Burak Yılmaz" depremi

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılabileceğini de söyledi.

Burak Yılmaz öncelikle yapılan eleştirilerle ilgili konuştu ''4 haftadır karnımda bir sakatlığım var, uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar oynama diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Herkes bir şeyler söylüyor, çok umurumda değil'' dedi.


'BELKİ DE GİTMEK DAHA DOĞRU'

Golcü oyuncu sezon sonunda ayrılabileceğinin de sinyallerini verirken ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:27
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