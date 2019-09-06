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Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?

Süper Lig'de bu hafta maçların olmaması futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 12:13
Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?

Süper Lig'e Milli Takımın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Andorra ve Moldova maçları için kısa bir ara verildi. Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Süper Lig'de bu hafta milli maç arası olacak. Türkiye-Andora maçı nedeniyel liglere verilen ara nedeniyle bazı ekipleri bu haftayı hazırlık maçları ile geçirecekler. Andora maçının ardından A Milli Takım 10 Eylül'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmaları 15 Eylül tarihinde oynanacak.

DÖRDÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:13
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
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