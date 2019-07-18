Süper Lig'de bomba patlıyor! Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'a "evet" dedi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Monaco'yu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

Radamel Falcao'nun 7 milyon Euro yıllık ücret alacağı, bu ücretin yarısının Galatasaray tarafından, diğer yarısının ise kulüp tarafından karşılanacağı belirtildi.

Falcao'nun transferinin Mbaye Diagne'nin satışına bağlı olduğunu ve bu ayrılığın ise büyük olasılıkla gerçekleşeceği belirtildi.