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Spor Süper Lig'de bir Dev'den bir Dev'e geçecek! İzin artık çıktı...
Spor

Süper Lig'de bir Dev'den bir Dev'e geçecek! İzin artık çıktı...

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Miha Zajc için Fenerbahçe'den Sloven futbolcuya görüşme izni çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 17:57:00 -
Süper Lig'de bir Dev'den bir Dev'e geçecek! İzin artık çıktı...

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Miha Zajc için Fenerbahçe'den Sloven futbolcuya görüşme izni çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasından bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bu süreçte transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Takviyeye ihtiyacımız var" sözlerinin üstüne yönetim harekete geçecek.

Fenerbahçe'den görüşme izni çıktı

Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı.

Bundan dolayı Miha Zajc konusunda Beşiktaş'ın önü açıldı. Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor. Bu talepten ötürü, oyuncuya Beşiktaş'la görüşme izni çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin 2 milyon euro'ya Miha Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Haber7.com'a göre; kulüpler anlaşırsa Miha Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.

Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Sloven oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

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