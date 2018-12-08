Süper Lig'de Balotelli bombası! Başkan duyurdu

Demba Ba'nın ardından ikinci forvet için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

Sözleşme uzatmayacaklar

Balotelli'nin formasını giydiği Nice Kulübü'nün başkanı Jean-Pierre Rivere, İtalyan futbolcuyla sözleşme uzatmayacaklarını duyurdu.

Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız isim, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere başlayabilecek ve anlaşma sağlanırsa bonservissiz olarak sezon sonunda transfer edilebilecek. Ancak devre arasında takviye planları bulunan Galatasaray'ın Nice'e uygun bir bonservis bedeli önererek bu transferi ocak ayında bitirmeyi planladığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Balotelli'ye onay verdiği belirtilirken Fransız kulübüyle iletişime geçildi.

Bu hafta içinde iki kulüp yetkililerinin pazarlık masasına oturması bekleniyor. G.Saray, bu transferi bitirirse forvet hattında Demba Ba ve Balotelli olacak. (Akşam)