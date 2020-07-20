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Spor

Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir

2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı - Türk teknik adamlar, ligde son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu

Yeniakit Publisher
2020-07-20 12:03:45 -
Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, Süper Lig'in de 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15, Trabzonspor'un 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in de 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.


- Türk teknik adamlar son 13 sezona damga vurdu


Süper Lig'de 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray ve son olarak 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.


- Terim zirvede


Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.


- Şampiyonlar


Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:



Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi
1959FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1959-60BeşiktaşAndreas KutikMacaristan
1960-61FenerbahçeLaszlo SzekellyMacaristan
1961-62GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1962-63GalatasarayGündüz KılıçTürkiye
1963-64FenerbahçeMiroslav KokotovicYugoslavya
1964-65FenerbahçeOscar Holdİngiltere
1965-66BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1966-67BeşiktaşLjubisa SpajicYugoslavya
1967-68FenerbahçeIgnace MolnarMacaristan
1968-69GalatasarayTomislav KaloperovicYugoslavya
1969-70FenerbahçeTrian IonescuRomanya
1970-71GalatasarayBrian Birchİngiltere
1971-72GalatasarayBrian Birchİngiltere
1972-73GalatasarayBrian Birchİngiltere
1973-74FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1974-75FenerbahçeWaldir Pereira "Didi"Brezilya
1975-76TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1976-77TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1977-78FenerbahçeTomislav KaloperovicYugoslavya
1978-79TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1979-80TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1980-81TrabzonsporÖzkan SümerTürkiye
1981-82BeşiktaşDorde MilicYugoslavya
1982-83FenerbahçeBranko StankovicYugoslavya
1983-84TrabzonsporAhmet Suat ÖzyazıcıTürkiye
1984-85FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1985-86BeşiktaşBranko Stankovic Yugoslavya
1986-87GalatasarayJupp DerwallAlmanya
1987-88GalatasarayMustafa DenizliTürkiye
1988-89FenerbahçeTodor VeselinovicYugoslavya
1989-90BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1990-91BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1991-92BeşiktaşGordon Milneİngiltere
1992-93GalatasarayKarl Heinz FeldkampAlmanya
1993-94GalatasarayRainer HollmannAlmanya
1994-95BeşiktaşChristoph DaumAlmanya
1995-96FenerbahçeCarlos Alberto ParreiraBrezilya
1996-97GalatasarayFatih TerimTürkiye
1997-98GalatasarayFatih TerimTürkiye
1998-99GalatasarayFatih TerimTürkiye
1999-00GalatasarayFatih TerimTürkiye
2000-01FenerbahçeMustafa DenizliTürkiye
2001-02GalatasarayMircea LucescuRomanya
2002-03BeşiktaşMircea LucescuRomanya
2003-04FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2004-05FenerbahçeChristoph DaumAlmanya
2005-06GalatasarayErik GeretsBelçika
2006-07FenerbahçeArthur Antunes Coimbra "Zico"Brezilya
2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20Medipol Başakşehir Okan Buruk Türkiye


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