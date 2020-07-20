İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Süper Lig'de 62. sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.

2019-2020 sezonunun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bu başarıya ulaşırken, Süper Lig'in de 6. şampiyonu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15, Trabzonspor'un 6, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in de 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

Öte yandan 1959 yılından itibaren başladığı kabul edilen lig 62. kez oynanırken, Beşiktaş, 2002 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarındaki deplasmanlı lig şampiyonluklarını da toplam şampiyonluk sayısına ekletti.





- Türk teknik adamlar son 13 sezona damga vurdu





Süper Lig'de 62 sezonun 27'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 13 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunda Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray ve son olarak 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ise 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico oldu.





- Terim zirvede





Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.



Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kezle Ahmet Suat Özyacı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.





- Şampiyonlar





Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:





Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi 1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan 1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya 1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere 1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1969-70 Fenerbahçe Trian Ionescu Romanya 1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye 1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya 1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya 1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya 1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya 2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya 2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika 2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya 2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019-20 Medipol Başakşehir Okan Buruk Türkiye



