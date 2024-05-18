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Spor Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi
Spor

Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi

Yeniakit Publisher
2024-05-18 13:09:00 -
Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçlarda görev yapacak VAR hakemleri açıklandı. 4 karşılaşmada yabancı VAR hakeminin yer alacağı belirtildi.

Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 maçın VAR hakemlerini duyurdu.

Federasyonunun internet sitesindeki bilgilere göre 4 maçta yabancı VAR hakemi görev alacak.

Süper Lig'deki 7 maç da 19.00'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor | Gustavo Correira
MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor | Brent Staessens
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy
Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor | Özgür Yankaya
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük | Bram van Dreiescche
RAMS Başakşehir-Trabzonspor | Helder Malheiro
Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | Serkan Tokat

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