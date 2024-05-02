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Spor Süper Lig'de 35. hafta heyecanı; işte maç programı! Heyecan dorukta...
Spor

Süper Lig'de 35. hafta heyecanı; işte maç programı! Heyecan dorukta...

Yeniakit Publisher
2024-05-02 14:50:00 -
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı; işte maç programı! Heyecan dorukta...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

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