Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu