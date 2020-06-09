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Spor

Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:07:08 -
Süper Lig’de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı.


TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 27. haftasında; 12, 13, 14 ve 15 Haziran’da oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasını Atilla Karaoğlan, Göztepe - Trabzonspor karşılaşmasını da Zorbay Küçük yönetecek.


Ligde 27. haftanın hakemleri şöyle:



12 Haziran Cuma


21.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük


21.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan



13 Haziran Cumartesi


18.30 M.Başakşehir - A.Alanyaspor: Ali Şansalan


21.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler


21.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk



14 Haziran Pazar


18.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy


21.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu


21.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Mete Kalkavan



15 Haziran Pazartesi


DG Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

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