  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:46:00 -
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar ilginç detayı canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!
Gündem

Mete Yarar ilginç detayı canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı!

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin bomba açıklamalarda bul..
Artık banka şubelerine gitmek yok! Milyonları ilgilendiren tarih
Ekonomi

Artık banka şubelerine gitmek yok! Milyonları ilgilendiren tarih

Banka şubelerine gitmenin önündeki yasal tek engel olan hesap açma ve kapama işlemleri de 1 Mart’tan itibaren artık dijital olarak yapılabil..
MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi verdi: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan ça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay