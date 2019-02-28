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Süper Lig’de 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:47
Süper Lig’de 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın

 

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



2 Mart Cumartesi

 

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

 

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa

 

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



3 Mart Pazar

 

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

 

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

 

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır



4 Mart Pazartesi

 

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

 

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:47
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Rize
  5. Malatya
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Aydın
  11. Antalya
  12. Ankara
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