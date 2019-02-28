Süper Lig’de 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.28 Şubat 2019 Perşembe 11:47
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
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