Süper Lig’de 24. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın 20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır



4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım 20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.