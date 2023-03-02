Süper Lig'de 24. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk
ÖNE ÇIKAN VİDEO
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: Cihan Aydın