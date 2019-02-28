Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya) 2 Mart Cumartesi: 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) 3 Mart Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir) 4 Mart Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.