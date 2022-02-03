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Spor Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:31:00 -
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

6 Şubat Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

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