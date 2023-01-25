Süper Lig'de 21'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemlerin isimleri TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.
21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
27 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan