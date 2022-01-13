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Spor Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 21. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 13:32:00 -
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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