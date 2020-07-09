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Spor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu 2020-2021 sezonuyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-09 08:12:00 -
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla 2020-2021 Süper Lig sezonu başlayacağı tarih açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için başlama tarihi 11 Eylül 2020 Cuma ve bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak açıklandı. Alınan kararda şunlar ifade edildi;

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.

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