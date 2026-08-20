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Spor Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

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Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi yarın oynanacak olan Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşması ile başlayacak.

Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

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