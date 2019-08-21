Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'in ikinci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

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