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Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in ikinci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:40
  1. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu
  2. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu

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