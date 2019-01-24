Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor Süper Lig'in 19. haftasında yarın tek maç yapılacak

Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak. Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak 3 müsabakayla tamamlanacak. Süper Lig'de 19. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park) 26 Ocak Cumartesi: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova) 27 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi) 16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül) 28 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker) 20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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