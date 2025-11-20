  • İSTANBUL
Spor Süper Lig’de 13. hafta düdük çalacak hakemler belli oldu!
Spor

Süper Lig’de 13. hafta düdük çalacak hakemler belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig’de 13. hafta düdük çalacak hakemler belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Maçların sorunsuz geçmesi için atanan hakem kadrosu, ligde heyecanı artıracak karşılaşmalarda düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

 

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

 

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

