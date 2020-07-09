Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına mart ayında ara verildi. Basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde şampiyon ilan edilmeden ligler tescil edildi. TFF 2. ve TFF 3. Lig iptal edildi. Süper Lig ile TFF 1. Lig ise 12 Haziran’da tekrar başladı. Liglerin tamamlanmasına kısa süre kala, TFF gelecek sezon planlarını da hazırladı. İşte, detaylar.

Süper Lig yeni sezon başlama tarihi ertelenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek.

2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi, 4 Ağustos Salı günü başlayıp 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra duyurulacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktör direktörü Hüseyin Eroğlu, liglerin başlangıç tarihinin 11 Eylül olarak açıklanmasıyla ilgili olarak "1-2 hafta ötelense daha doğru olabilirdi." dedi.

Eroğlu, "Başlangıç tarihi 1-2 hafta ötelense daha doğru olabilirdi bu süreçten çıktıktan sonra. Onun doğru kararını yetkililerin vereceğini düşünüyorum. Biz normalde açıklanan bu zamana göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kolay değil, lig bitecek, kadro yapılanması, transferler... Hepsi bir bütün aslında, süre çok kısa. Oyuncuların da biraz daha süreye ihtiyacı var dinlenmeyle ilgili” dedi.