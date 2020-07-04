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Spor

Süper Lig takımlarından Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Yukatel Denizlispor teknik direktörü Bülent Uygun ile yollarını ayırdı. Uygun, yeşil siyehlılarla çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilmişti.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:27:00 -
Süper Lig takımlarından Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Süper Lig'de 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen yeşil siyahlılar son olarak evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Ligin 23. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine görev getirilen Bülent Uygun, Denizlispor ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de oynadığı 30 maç sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.

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