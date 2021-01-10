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Spor Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı
Spor

Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı

Göztepe teknik direktör İlhan Palut görevini bıraktı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun istifayı kabul ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 16:37:00 -
Süper Lig takımında flaş istifa! Teknik direktör görevi bıraktı

Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiğini ve istifanın karşılıklı görüşme sonrası kabul edildiğini açıkladı.

Göztepe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

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